В четверг, 8 сентября, состоялось заседание Наблюдательного совета «Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBIB).

Как сообщили в организации, на заседании был рассмотрен вопрос о назначении на должность исполнительного директора Объединения в соответствии с пунктом 3.3 указа №418 президента Азербайджанской Республики «О ряде мер, связанных с обеспечением применения обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане» от 20 декабря 2018 года.

Решением Наблюдательного совета Вугар Гурбанов, исполняющий обязанности председателя правления TƏBIB с 13 сентября 2021 года, назначен исполнительным директором Объединения.