На закрытом французском заводе Renault в Москве собираются выпускать автомобили под «историческим брендом» «Москвич».

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, заявляя о «перспективах» завода. «Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» – заявил он.

«В 2022 году мы откроем новую страницу в истории «Москвича», – добавил Собянин.

Основным технологическим партнером он назвал «КАМАЗ». В первоочередных планах россиян – выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а потом они собираются наладить производство электромобилей.