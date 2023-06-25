Наёмники ЧВК «Вагнер» в ходе своего мятежа в субботу сбили, помимо прочего, российский военный самолёт Ил-22М. Его называют «воздушным командным пунктом». Об этом свидетельствуют подсчёты нидерландского проекта Oryx, о крушении Ил-22М сообщают также российские телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что был сбит другой самолёт — Ил-18.

Как утверждает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, на борту Ил-22М было 10 человек, они, по всей видимости, погибли. «Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал — а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал», — пишет Куксенкова, не приводя источника своих утверждений. Также она утверждает, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших лётчиков. Об этом пишет также ряд других телеграм-каналов. Ни Пригожин, ни Минобороны России это не комментировали.

Минобороны вообще официально не сообщало о каких-либо потерях в боях с мятежниками. Как Oryx, так и российские провоенные телеграм-каналы, в частности «Рыбарь» и Fighterbomer, писали о том, что наёмники ЧВК, помимо самолёта, сбили 6 боевых вертолётов. В их числе Ка-52 (пилоты погибли), Ми-8, Ми-35М и три вертолёта радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Общее число погибших могло достичь 20. О потерях среди наёмников ЧВК «Вагнер», по которым наносились удары с воздуха, не сообщалось.

Практически все воздушные суда были сбиты утром в субботу, когда колонна ЧВК двигалась по Воронежской области в сторону Москвы. Вечером в субботу российские власти сообщили о достижении договорённости с мятежниками, а Пригожин подтвердил, что его люди не пойдут на Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что участников вооружённого выступления не будут преследовать. (svoboda.org)