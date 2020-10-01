Навальный рассказал о встрече с Меркель

Алексей Навальный рассказал о впечатлениях от визита к нему в больницу канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом пишет Der Spiegel.

«Дверь открылась, вошли мой врач и Меркель. Это была частная встреча, в семейном кругу, там были моя жена Юлия и мой сын Захар. По деталям ничего не могу рассказать, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Визит был жестом», — рассказал он в интервью изданию.

По словам Навального, его поразило, «насколько хорошо она знает Россию» и о произошедшем с ним. Также он отметил, что канцлер хорошо осведомлена, что происходит в России.

«Когда с ней беседуешь, понимаешь, почему она так долго находится во главе власти в Германии. Я поблагодарил ее за преданность делу, и она сказала: «Я выполняла только то, что было моим долгом», — поделился впечатлениями Алексей Навальный. (gazeta.ru)