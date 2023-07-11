Политику Алексею Навальному, отбывающему длительный срок заключения в исправительной колонии №6 Владимирской области, сто дней подряд каждый вечер включают одну и ту же речь Владимира Путина — февральское послание президента Федеральному собранию. Сообщение об этом от лица оппозиционера появилось в понедельник в его соцсетях.

В сообщении также говорится, что Навальный обратился в суд с требованием пояснить, на каком основании ему включают послание Путина, а не радио. В суде мотивировали это «инструкцией по воспитательной работе».

В справке же из ИК №6 говорится, что послание Путина включают «в целях формирования у осуждённых правопослушного поведения, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого поведения».

Алексей Навальный отбывает девятилетний срок в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Он сам, российские правозащитники и международное сообщество считают его преследование политическим. (svoboda.org)