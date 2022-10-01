Национальный Банк Украины (НБУ) на этой неделе продал рекордное количество валюты на сумму 867,43 миллиона долларов для поддержания курса гривны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Экономическая правда» со ссылкой на данные регулятора.

Отмечается, что на прошлой неделе НБУ продал еще 744 миллиона долларов после снижения курса национальной валюты на 25 процентов, до 36,6 гривны за доллар. На такие меры регулятору пришлось пойти «для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны».