НАТО намерено извлечь уроки из своей 20-летней военной кампании в Афганистане, которая в итоге завершилась возвращением к власти талибов. В связи с этим альянс заморозил всю помощь, предоставлявшуюся афганскому правительству. Об этом сообщается в цитируемом ТАСС заявлении, которое было принято по итогам внеплановой видеоконференции глав МИД стран НАТО 20 августа.

В документе отмечается, что поддержание работы аэропорта Кабула и эвакуация людей являются главными насущными задачами альянса в Афганистане.

«Сейчас наша ближайшая задача — выполнить наши обязательства по продолжению безопасной эвакуации граждан наших стран, стран-партнеров и афганцев, которые подвергаются риску, в частности, тех, кто помогал нам. Пока продолжаются операции по эвакуации, мы будем поддерживать тесную оперативную координацию с помощью военных средств союзников в международном аэропорту», — говорится в заявлении.

При этом главы МИД стран НАТО подчеркнули, что, несмотря на ситуацию в Афганистане, альянс продолжит бороться с международным терроризмом «со всей решимостью, настойчивостью и в духе солидарности».