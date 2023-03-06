НАТО выразила обеспокоенность инцидентом, произошедшим вблизи Ханкенди.

Как сообщает АПА, об этом сказал помощник генсека ООН по Южнокавказскому и Центральноазиатскому региону Хавьер Коломина.

«Мы очень обеспокоены новостями об инциденте вблизи Ханкенди, приведшем к гибели. Этот инцидент демонстрирует важность решения неразрешенных вопросов за столом переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном», — отметил Коломина.

Отметим, по информации Минобороны от 5 марта, поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.