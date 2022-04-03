НАТО считает, что военный конфликт в Украине далек от завершения.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ на церемонии в Министерстве национальной обороны Румынии по случаю 18-летия присоединения страны к альянсу — Дня НАТО.

«Мы предвидим интенсификацию войны на восточном фланге и на юге, что не позволяет нам пока увидеть условий для мирного урегулирования, — сказал он. — По нашей оценке, конфликт еще будет продолжаться».

По словам Джоанэ, «в эти драматические моменты происходит полная, глубокая интеграция Румынии в НАТО» и «с военной и стратегической точки зрения больше не будет качественной разницы между союзниками на западе и востоке Европы». Он сообщил, что на предстоящем в Мадриде саммите альянса «будут приняты решения со стратегическими последствиями для постоянного, прочного и сбалансированного присутствия НАТО на восточном фланге».