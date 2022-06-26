На саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня члены альянса примут решение о рекордном со времен Холодной войны увеличении контингента на востоке и переосмыслении отношений с Россией и Китаем, сообщает El Pais.

Отмечается, что цель встречи лидеров стран альянса – показать России, что НАТО готова к реагированию на какие-либо агрессивные действия против своих членов.

По данным источников El Pais, результатом обсуждений в рамках НАТО станет обновление так называемой концепции обороны и сдерживания, предполагающей увеличение вооружений и военных, готовых к обороне стран альянса.

Речь идет, среди прочего, об увеличении присутствия в восточных странах НАТО с уровня боевых групп (состоят из 1000-1600 военных) на уровень бригад (насчитывают около 5000 военнослужащих, а также пользуются большей автономией действий).

При этом некоторые государства НАТО хотят даже создать на востоке дивизии, которые могут насчитывать до 15 тысяч военных. В таком случае это будет самым большим развертыванием войск Североатлантического союза в восточных странах со времен «холодной войны».

Кроме того, в новой Стратегической концепции НАТО предлагается назвать Россию «прямой и непосредственной угрозой Альянсу», а Китай — «долговременным геостратегическим и системным вызовом».

Напомним, что союзники по НАТО в ходе саммита в Мадриде примут решение о предоставлении Украине немедленной помощи для отражения российской агрессии и рассмотрят долгосрочную программу перевооружения ВСУ по стандартам НАТО. (Корреспондент.нет)