Первая постоянная боевая группировка НАТО в южной части восточного фланга альянса под командованием Франции будет размещена в Румынии.

Как передает ТАСС, уверенность в этом выразил в воскресенье заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу Digi 24.

«На будущей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран НАТО, — сказал он. — Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией… Мы ожидаем, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия НАТО здесь, в Румынии».

Джоанэ пояснил, что после 2014 года в НАТО было принято решение создать четыре таких боевых группировки, в трех балтийских странах и в Польше. Польской руководят американцы, эстонской — британцы, латвийской — канадцы, а литовской, которая отметила пять лет существования, руководит Германия, и в ее составе военные из шести-семи стран НАТО.

«Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создает связку на уровне Балтийское море — Черное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО, — продолжал заместитель генсека НАТО. — Ее размер будет сравним с группировками в балтийской зоне. Возможно, что и другие страны из зоны Черного моря или Центральной Европы запросят такие боевые группировки. Румыния сегодня — единственная (страна), которая выразила заинтересованность, и она ее (группировку) получит, вероятно, на будущей неделе».

Джоанэ предположил, что через два-три месяца эта боевая группировка будет функциональной и «станет очень важным элементом безопасности и сдерживания», который укрепит южную часть восточного фланга НАТО.