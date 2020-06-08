НАТО работает над планом на случай второй волны коронавируса

НАТО считает важным повышать устойчивость гражданских обществ союзников и работает над планом по взаимодействию с возможной второй волной коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, представляя в понедельник стратегию развития альянса до 2030 года #NATO 2030.
«Мы все больше работаем над вопросами устойчивости. Мы определили те вопросы, которые связаны с устойчивостью наших гражданских обществ… В условиях нынешней пандемии мы видим, насколько важно иметь хорошее обеспечение на местах, в частности это касается защитных средств. Мы сейчас проводим актуализацию таких потребностей вместе с разработкой нового плана, чтобы иметь возможность противостоять второй возможной волне пандемии коронавируса», — сказал генсек.
Он также добавил, что организация работает и над более долгосрочным планом «по взаимодействию с пандемией в более широком смысле».(РИА Новости)
| 2020-06-08T21:28:55+04:00 8 июня 2020, 22:59|12345 (Пока оценок нет)
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