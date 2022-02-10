Хорст Тельчик, многолетний советник по внешней политике экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, недвусмысленно отверг заявление президента России Владимира Путина о якобы полученном Москвой в конце холодной войны обещании НАТО не расширяться на восток.

В интервью медиакомпании Deutsche Welle, обнародованном в среду, 9 февраля, Тельчик подчеркнул, что участвовал во всех переговорах главы правительства ФРГ с президентом СССР Михаилом Горбачевым и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. «Ни на каком этапе не было никаких обещаний или обсуждений расширения НАТО», — отметил он.

«Единственным условием с советской стороны было то, что после воссоединения Германии на территории бывшей ГДР не должно быть ни войск НАТО, кроме бундесвера, ни объектов НАТО. И это было выполнено. Но дальше этого обещания не было», — заявил экс-советник Гельмута Коля.

По мнению Тельчика, требование Кремля о нерасширении НАТО неприемлемо и президент РФ знает это. «Суверенное государство в нашем понимании, демократическое государство самостоятельно решает, хочет ли оно принадлежать к альянсу и к какому именно», — объяснил он.