НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Об этом пишет The Telegraph.

По словам министра, введение бесполетной зоны привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.

»[Путина] не остановить кучей самолетов НАТО над Украиной. На самом деле [в таком случае] самолеты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 [Вашингтонского договора]», — сказал Хиппи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном введение со стороны ЕС пакета дополнительных жестких санкций против России и потребовал введения бесполетной зоны над Украиной.