Не только различные СМИ, их высоколобые аналитики, даже президенты и премьер-министры продолжают делать прогнозы по поводу российско-украинской войны. В конце прошлой недели президент США Джо Байден выступил с очередным прогнозом: по его словам, Москва начнет войну против Украины на этой неделе…

Да, в принципе, можно было не воспринимать всерьез и эту информацию – практика показывает, что ошибаются даже президенты, располагающие точными разведданными. Но в конце прошлой недели сообщили, что в непризнанных восточных «республиках» Украины уже объявлена всеобщая мобилизация и начали эвакуировать гражданское население в центральные районы России.

Что касается Украины, 16 февраля в этой стране объявлен днем солидарности украинцев.

Что же будет дальше? Пока очевидно, что марш-бросок России в Украину не получится– в «Малороссии» каждый день, даже каждый час ждут наступления русских.

Уже даже ребенку понятно, что это война будет капканом для Москвы. Но к сожалению, в Москве не отдают себе отчета в том, что в этой войне победить ей не удастся – Украина и украинская армия вовсе не казахстанские протестные силы. Нет, регион ждет масштабная и кровавая война.

Но есть и такие мнения, что Украине не сравниться с Россией в военном плане. Но мы напомнили бы им небольшую Чечню, которая чуть не сломала хребет российской империи. Поэтому Москва, скорее всего, преувеличивает свои возможности.

Конечно, все закончилось бы гораздо раньше, если США и страны НАТО выразили бы готовность сражаться на стороне Украины. Но этого не случилось – эти страны, наоборот, каждый раз подчеркивают, что Украина не является членом НАТО, поэтому они не будут сражаться на ее стороне. Если НАТО согласилось бы воевать на стороне Украины, тогда Москва сразу сдалась бы – ведь не будет же она начинать новую мировую войну…

Но создается такое впечатление, что Запад хочет загнать Москву в готовый капкан.

Получится ли? Еще раз заметим, что в Кремле не всегда четко и ясно думают о последствиях своих действий. Помнится, президент Путин как-то сказал: «Зачем нужен мир, если в нем нет место России!». Это значит, что кремлевские стратеги или политики не прочь даже «уничтожить» всю планету, чтобы обеспечить на ней «место» для России!..

Интересно, что до этих событий, страны, имеющие мощный ядерный арсенал, выступили с совместным заявлением, осуждающим ядерную войну. Они подчеркнули, ядерное оружие должно играть роль сдерживающего фактора. Помнится, мы тогда невольно задались вопросом: «А не собираются ли эти страны начать войну между собой?».

Если украинская война начнется, она будет наподобие югославской – много будет потерь и разрушений.

Плюс, тут есть еще один момент. В свое время точку в югославском конфликте поставила НАТО, в противном случае, он еще долго продлился бы.

В случае украинской войны НАТО не торопится играть роль решающего фактора. Но нам кажется, что этим еще более осложняет ситуацию – как уже заметили, Россия не будет воевать с НАТО или США. А может быть США и страны НАТО специально так поступают, чтобы завлечь Москву в болото очередной войны? Думается, что так и есть – Россию НАТО будет ждать на другом берегу болота…