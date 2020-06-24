НАТО – Азербайджан: Вопрос армейских стандартов

Многие, наверное, посмотрели интервью, которое дал спутниковому телеканалу СВС министр обороны Закир Гасанов. В нем прозвучал интересный момент – глава военного ведомства заявил, что армия Азербайджана сейчас не в состоянии перейти на стандарты НАТО.

«Мы бы рады применять стандарты НАТО в наших ВС, но не можем. В мире существуют двойные стандарты, о чем я неоднократно высказывался на разных международных площадках. Армения оккупировала наши территории — выносится решение о запрете продажи вооружения и Армении, и Азербайджану. Мы пострадавшая сторона, НАТО нам оружие не продает. То есть, не обладая их вооружениями, невозможно в бою руководствоваться их стандартами», — посетовал министр обороны, отметив, что это несправедливо.

Хотя при этом вооружения закупаются у всех ведущих стран. Говоря о том, где Азербайджан покупал вооружения для модернизации своей армии, Гасанов перечислил — Турция, Россия, ЮАР, Израиль, Франция, Испания, Италия. При этом он заверил, что это современнейшие виды военной техники, часть из которых не демонстрируется по понятным причинам, поскольку имеет секретный характер.

Были в телеинтервью и другие любопытные моменты, но по стандартам интереснее всего — действительно ли НАТО отказывается снабжать Азербайджан своим оружием, и это есть главная причина того, что наша армия до сих пор не перешла на стандарты блока? И как понимать то, что в числе названных им стран, продающих нам свое оружие, есть и европейские члены НАТО? В конце концов, есть член НАТО Турция, которая наверняка с радостью помогла бы армии Азербайджана избавиться от устаревших советских норм и порядков и оснастить ее своей техникой, соответствующей стандартам Альянса.

Эти моменты прокомментировал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Министр и в самом деле сказал, что Азербайджан с одной стороны ограничен в возможностях приобретать вооружения у стран НАТО, а с другой, несмотря на это, все-таки покупает оружие у некоторых из членов блока. В чем же тут дело? Оно в характере этих покупок, — тут, в частности, речь о том, что приобретает Азербайджан у Италии, у Франции. Объемы закупок и характер этих видов вооружений сильно уступают военным поставкам в Азербайджан из Израиля, России, Пакистана. Для стран НАТО действительно есть официальные ограничения на продажу оружия Азербайджану и Армении, и поэтому в данном случае мы используем различные механизмы, приобретая эти вооружения часто даже не напрямую у стран Альянса, а через посредников.

С другой стороны, действительно, сложившаяся военно-политическая ситуация в регионе неадекватная, поскольку Армения оккупирует азербайджанские территории, она является агрессором, и относиться к агрессору и к пострадавшей стороне одинаково совсем нецелесообразно. В данном случае двойные стандарты, о которых говорил министр обороны, действительно ограничивают масштаб сотрудничества между нами и НАТО.

Но при этом, есть IPAP – это программа индивидуального партнерства, в рамках которой мы развиваем отношения с Альянсом, используя формы военно-политического сотрудничества и взаимодействия в других сферах. Речь ведь идет не только о военно-техническом сотрудничестве, когда мы говорим о НАТО. Есть ряд смежных тем и направлений, где у нас сложились партнерские отношения. Мы участвуем в различных программах, маневрах блока, в миссиях НАТО (в частности, в Афганистане). Это говорит о том, что сотрудничество продолжается.

В словах министра очевидным образом проглядывает желание продолжать развивать это сотрудничество, тем более, что возможности азербайджанской стороны это позволяют.

Что касается взаимодействия с Турцией, это отдельная тема. Да, это страна НАТО, но мы видим и то, как у Анкары складываются отношения с Альянсом. Конечно, это отношения специфические, часто сложные. Нередко сама Турция оказывается в условиях, когда ее сотрудничество со странами Альянса искусственно ограничивается. В частности, желание Турции приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400 у России было продиктовано тем, что были введены определенные ограничения со стороны стран НАТО на аналогичные поставки в Турцию.

Надо сказать, что у нас есть и свои преимущества в том, что мы не завязаны только на сотрудничестве с НАТО. Поэтому у нас есть возможность приобретать оборудование, военную технику и у России, у Китая, других государств. Кстати, неправильно считать, будто вся российская военная техника это «металлолом», нечто морально устаревшее. Это далеко не так. Целый ряд образцов российской техники, особенно новинки, пользуются популярностью и спросом на мировых рынках вооружений. Часто они оказываются качественней и дешевле, чем аналогичная продукция западных стран.

Министр в своем интервью тоже отметил, что те образцы техники, которые мы покупаем, проходят дополнительное оснащение, поскольку часто экспортеры продают нам оружие в базовой комплектации. И Азербайджан сам совершенствует приобретенные образцы военной техники посредством дополнительного оборудования. Этими преимуществами рынка вооружений Азербайджан и пользуется.