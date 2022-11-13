Во втором туре президентских выборов Словении, прошедшем в воскресенье, 13 ноября, побеждает беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар, придерживающаяся левоцентристских взглядов. После обработки 89,96 процента бюллетеней она набирает 53,91 процента голосов, ее соперник, бывший глава МИД, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар — 46,09 процента, сообщается на официальном сайте избирательной комиссии в Любляне.

Тем самым 54-летняя Пирц-Мусар станет первой женщиной — президентом Словении. В 2004-2014 годах она занимала пост омбудсмена в вопросах свободы СМИ. В качестве адвоката она занималась вопросами защиты частной жизни и свободного доступа к информации. Самой известной ее клиенткой была жена Дональда Трампа Мелания, которая в 2016 году вела судебную тяжбу против словенского таблоида, а также словенских и хорватских компаний, использовавших ее имя в рекламных целях без ее разрешения. Суд завершился победой Трамп.

Явка на выборы во втором туре составила 44,08 процента из почти 1,7 миллиона избирателей.

В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. По итогам первого тура 23 октября, кандидат правой оппозиции Логар получил около 34 процентов голосов, Пирц-Мусар — почти 27 процентов. Третье место занял депутат Европарламента, кандидат от партии «Социальные демократы» и движения «Свобода» Милан Брглез, набравший 15,4 процента голосов. В выборах участвовали семь кандидатов.

Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора. Словения — парламентская республика, президент страны исполняет скорее представительские функции. (DW)