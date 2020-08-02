Наставник «Арсенала» прокомментировал победу в финале Кубка Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета прокомментировал победу в финале Кубка Англии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Его подопечные обыграли «Челси» на стадионе «Уэмбли» с минимальным счетом 2:1.

По его словам, «канонирам» было важно завоевать трофей и напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы.

«Трудное начало, мы пропустили быстрый гол. Но я знаю то, что мои игроки не сдаются. Мы сыграли, вероятно, лучшие 30 минут с тех пор, как я возглавил клуб. Горжусь тем, что представляю этот коллектив и эту организацию.

Игроки были измотаны. Они показали силу духа, несмотря на коронавирус. Они держали себя в тонусе и добились заслуженной победы», — сказал Артета.