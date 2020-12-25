Наследный принц Саудовской Аравии привился от COVID-19

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман получил первую дозу вакцины от коронавируса нового типа, сообщает SPA.

Принц сделал прививку в рамках национального плана по вакцинации населения, который реализуется министерством здравоохранения страны, указано в сообщении.

За все время пандемии в Саудовской Аравии выявлено более 360 случаев COVID-19, из них более шести тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 79 млн человек, более 1,7 млн — скончались. (Газета.Ру)