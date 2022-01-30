Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с президентом Израиля Ицхаком Герцогом перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуацию в регионе. Об этом сообщило в воскресенье государственное Информационное агентство ОАЭ.

По его данным, в рамках первого в истории визита президента еврейского государства в Абу-Даби политики рассмотрели различные аспекты сотрудничества в контексте достигнутой в 2020 году при посредничестве США сделки о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, получившей название «Авраамовы соглашения».

Наследный принц Абу-Даби выразил надежду, что этот визит «будет способствовать продвижению отношений между двумя странами на более высокий уровень на благо народов двух государств и всего Ближневосточного региона». В этой связи стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества на всех уровнях, особенно в сфере экономики, торговли, инвестиций, технологий, здравоохранения и в ряде других областей.

Кроме того, они затронули целый ряд представляющих взаимный интерес региональных и международных вопросов, особенно усилия, предпринимаемые для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.