NASA в апреле впервые испытает вертолет на Марсе

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены в начале апреля провести первые испытания вертолета Ingenuity («Изобретательность»), закрепленного на марсоходе Perseverance («Настойчивость»). Об этом сообщили во вторник на пресс-конференции в американском космическом ведомстве, передает ТАСС.

Главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам отметил, что полет, вероятнее всего, состоится «не раньше 8 апреля». Он допустил, что эти сроки «могут перенести на несколько дней» раньше или позже. Специалист констатировал, что аппарат является достаточно хрупким. В случае падения он может получить повреждения, из-за которых станет неисправным.

Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз подчеркнула на пресс-конференции, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать «первым вертолетом, который полетит на другой планете». Она отметила, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Красной планеты, за которыми затруднительно наблюдать из космоса.

Говард Грип, который отвечает за управление Ingenuity в полете, сообщил, что первоначально аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота увеличится до 5 м. По словам Грипа, теоретически вертолет может подняться и выше, если возникнет необходимость.

Марсоход в настоящее время перемещается к тому месту, где, вероятно, начнутся испытания Ingenuity. Ожидается, что полеты аппарата будут продолжаться не менее 31 земных суток.

Согласно оценкам планетолога NASA Роберта Брауна, стоимость Ingenuity составляет около $80 млн.