Али Хаменеи: Войска США будут вынуждены покинуть Ирак и Сирию

Американцы откровенно заявляют, что их военные силы размещены в Сирии, потому что там находится нефть. Конечно, и в Сирии, и в Ираке они не останутся. Они должны покинуть [эти страны], и их, без сомнения, заставят это сделать.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на иранские СМИ, заявил в воскресенье духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи.

По его словам, «несмотря на огромные средства, которые на протяжении многих лет американцы выделяли, чтобы создать положительные образ, сегодня США — страну и режим — ненавидит значительная часть мира».

Напомним, что ограниченный контингент ВС США находится на территории Сирии с 2015 года. В Ираке американские войска выполняют различные задачи с начала вооруженного конфликта в 2003 году.

| 2020-05-18T01:28:33+04:00 18 мая 2020, 08:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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