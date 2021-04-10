NASA перенесла первый полет вертолета на Марсе

Первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на NASA.

Мероприятие было запланировано на 11 апреля. Теперь оно пройдет не раньше 14 апреля.

«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, NASA решила перенести первый испытательный полет», — сказали в NASA.

Специалисты сообщали, что подготовка первого марсианского полета займет шесть дней. За это время несущий его марсоход Perseverance доставит дрон к месту старта, также специалисты проверят работу всех систем.