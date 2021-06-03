Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено направить две миссии для изучения Венеры. Об этом говорится на официальном сайте организации, передает ТАСС.

«NASA выбрало две новые миссии к Венере — ближайшему в Земле соседу-планете. Цель миссий — понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько [физических] характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты», — говорится в заявлении.

Уточняется, что миссии будут отправлены в 2028-2030 годах.