Народный артист Азербайджана Ильгар Мурадов перечислит часть денег с концерта братской Турции.

Об этом # сообщил сам певец.

Артист также представил видеоролик, в котором он поделился своими чувствами:

«То, что происходит в Турции, является большой трагедией, катастрофой века. Сегодня, как и всегда, наши народы рядом. Как государство, как народ, мы поддерживаем наших братьев. Поддерживают все — от руководства и высокопоставленных чиновников до простых граждан, все делают все возможное, чтобы помочь. Мы в свою очередь решили, что должны перевести определенную часть средств, полученных от нашего концерта, на счета соответствующих учреждений в Турции. Вместе мы сильнее», — сказал Ильгар Мурадов.

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Концерт народного артиста состоится 17 февраля во Дворце Гейдара Алиева.

Ранее певец перенес эту дату из-за разрушительноол бедствия в Турции.