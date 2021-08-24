На военном параде в Киеве, который был посвящен 30-летию независимости Украины, показали беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина недавно закупила в Турции. Эти боевые единицы значительно усиливают обороноспособность Украины в Азово-Черноморском регионе. Данная техника, напоминают украинские СМИ, выполняет разведывательные и ударные функции, способна нести различное вооружение.

Она эффективна при обнаружении наземных объектов с воздуха, наблюдении за ними, для передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени. Также с помощью беспилотника можно поразить наземные или надводные объекты врага. Напомню, что еще в середине июля в Военно-морские силы ВС Украины поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar TB2.

Ранее министр обороны Украины и глава Управления оборонной промышленности Турции подписали меморандум, предполагающий реализацию инициатив по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и турбинных двигателей. Выбор украинской стороны объясним. Ведь российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе показали свою беспомощность перед турецкими БПЛА типа Bayraktar TB2.

В частности, Bayraktar TB2 поразил значительное количество «Панцирь-С» и других объектов в ходе наступления вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб в Сирии и уничтожил практически все ЗПРК российского производства в Ливии при попытке формирований фельдмаршала Халифы Хафтара овладеть столицей страны — городом Триполи.

Плюс, все помнят, что Армения была вооружена именно российскими системами ПВО. И это ей ничем не помогло в ходе 44-дневной войны. Армянские военнослужащие, участвовавшие в той войне, до сих пор с ужасом вспоминают тот кошмар, который им пришлось пережить по причине атак с воздуха с помощью беспилотников Bayraktar TB2. Уничтожалось, замечу, российское оружие. Другого у армянской стороны не было и нет.

И вот, на фоне всего этого поистине комично звучат заявления различных российских военных экспертов, пытающихся доказать недоказуемое. «Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar является легкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил в интервью кремлевскому агентству РИА Новости генеральный конструктор «Алмаз-Антея» Павел Созинов. По его словам, Bayraktar — это типовая цель для зенитно-ракетного комплекса.» Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно», — умозаключил генеральный конструктор одного из крупнейших предприятий ВПК РФ. Никаких иных речей от него, ясное дело, и ожидать не стоило.

«С Bayraktar нужно бороться средствами, «длина руки» которых превышает дальность действия бортового вооружения беспилотника. То есть надо его своевременно увидеть, в чем никакой проблемы нет, и поразить до того, как он будет способен применить свое вооружение», — добавил Созинов.

Ну-ну, языком мести, как гласит народная мудрость, не мешки ворочать. Теоретически многие очень сильно подкованы. А вот, что происходит на практике, видел весь мир.

Кстати, в России в последнее время стали часто критиковать знаменитые турецкие ударные беспилотники. Ранее гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в интервью тому же кремлевскому агентству РИА Новости уверял, что ударный беспилотный летательный аппарат «Иноходец» (вариант «Ориона» для Вооруженных сил РФ) «превосходит турецкий Bayraktar по трем параметрам». «Если сравнивать «Иноходец» с «Байрактаром», то точно могу сказать, что наш комплекс имеет больший потенциал и возможности. В частности, «Иноходец» существенно технологичнее в производстве, однозначно лучше в части аэродинамики и элементов искусственного интеллекта», — утверждал Богатиков. Он важно добавил, что если бы Bayraktar был спроектирован в России, у него была бы сложная судьба, потому что этот «турецкий аппарат не соответствует многим российским военным требованиям».

Что тут сказать? При определенной наглости можно и «Ладу-Калину» назвать более комфортным автомобилем, чем «Мерседес», «БМВ» и даже «Лексус». Но от этого продукт российского автопрома не станет таковым. Так и с рассуждениями представителей российского ВПК о качестве Bayraktar TB2. Сравнивать их с каким-то «Иноходцем» можно, но только после изрядного принятия на грудь горячительных напитков, при этом вовсе не закусывая.