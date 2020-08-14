Написание имен должны соответствовать литературным нормам азербайджанского языка

«Есть родители, которые хотят дать своим детям имена «Мухаммад», «Абальфаз», «Абдуллах».

Как сообщает АПА, об этом сказала начальник Службы записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Рейхана Керимова.

Она отметила, что на азербайджанском языке имя «Мухаммед» имеет порядок написания: «Многие хотят, чтобы имена их детей писались как «Мухаммад». В связи с этим мы обратились в Комиссию по терминологии при Кабинете Министров и нам ответили, что правильно писать «Мухаммед» или «Мамед», а такая форма записи как «Мухаммад» не соответствует литературным нормам азербайджанского языка».

Р.Керимова подчеркнула, что некоторые родители хотят дать своим детям имена персонажей сериалов и мультфильмов: «Выяснилось, что многие из тех, у которых возникает такое желание это наши граждане, обучавшиеся и проживавшие за границей».