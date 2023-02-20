Рафаэла Пимента, агент норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, назвала потенциальную стоимость игрока на сегодняшнем трансферном рынке.

«Холанд стоит миллиард евро. Уверена в этом. Мне могут сказать, что я веду себя нелепо, что никто не будет платить миллиард, но его возраст, его качество, его прогресс и то, как он ведет себя, — вот почему я говорю о миллиарде», — цитирует агента инсайдер Фабрицио Романо.

С момента перехода в английский клуб из дортмундской «Боруссии» Холанд записал на свой счет 32 гола в 31 матче в разных турнирах, в том числе 26 голов в 23 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).(Gazeta.ru)