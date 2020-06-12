Налог на «люкс»: госбюджет не пополнит, но теневую экономику подстегнуть может

Если верить официальным данным, то пандемия не повлияла на исполнение госбюджета. Более того, в мае 2020 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет 348,2 миллиона манатов, что на 1,9 процента больше показателей аналогичного периода прошлого года. Но, несмотря на это, поступлений явно недостаточно, и это собираются исправить.

В Азербайджане в ближайшее время будет введен дополнительный налог на товары категории «люкс» и подакцизные товары. Об этом, как передает Day.az, в эфире İTV сказал министр финансов Самир Шарифов.

Министр отметил, что предложения по данному вопросу разрабатываются, и на днях будет представлен проект.

«Говоря о товарах категории люкс, мы подразумеваем импорт табака и табачных изделий, а также легковых автомобилей. В перечне предусмотрены более высокие акцизы, налоги. За счет предусматриваемого налога в государственный бюджет будут включены дополнительные средства», -заявил Шарифов.

Сначала нужно точно определить, какие товары относить к классу «люкс». Во всем мире под эту категорию подпадают очень дорогие товары- яхты, частные самолеты, ювелирные украшения, которые стоят несколько сот тысяч-миллион. А вот, что считают люксом в Азербайджане, до сих пор не совсем понятно.

Об этом # заявил экономист Натиг Джафарли. Он отметил, что в нашей стране лишь очень небольшой процент населения может позволить себе такие товары. У нас даже официально нет миллионеров.

«Если говорить об автомобилях, то есть машины, которые относятся к люксу. Например, таковыми считаются спортивные автомобили, стоящие где-то четверть миллиона долларов. Но в нашей стране в этом сегменте продается очень мало машин. Если же относить к люксу машины за 20-30 тысяч, то это в корне неправильный подход. В Азербайджане устаревший автопарк, который давно нуждается в замене, а дополнительный налог на ввозимые машины не будет этому способствовать. В Баку встретить новые машины можно часто, но столица — не вся страна. По республике же колесит более половины старых машин, что представляет опасность для участников дорожного движения и негативно влияет на экологию», – сказал экономист.

По его словам, во многих государствах сейчас отменяют налоги на ввоз гибридных автомобилей и электрокаров, чтобы они были дешевле для граждан. Люди стремятся приобретать именно эти машины, чтобы экономить на бензине и не вредить окружающей среде.

«Если в Азербайджане примут аналогичное решение и наряду с ним будет введен дополнительный налог на машины стоимостью от 40 тысяч долларов, работающих на бензине или дизеле, то это будет вполне оправдано», – считает Джафарли.

За счет обложения дополнительным налогом товаров класса «люкс», как говорит экономист, не получится существенно пополнить госбюджет — максимум на 20-30 миллионов манатов.

Когда принимают такие решения, нужно думать не только о бюджете, но и о том, какие социальные, экономические, экологические последствия могут быть, подчеркнул он.

Говоря о дополнительном налоге на подакцизные товары, Джафарли отметил, что алкоголь и сигареты тогда закономерно вырастут в цене.

«Повышение цен на такую продукцию имеет место во многих странах, и народ с пониманием к этому относится. Это не товары первой необходимости. Но наше правительство уже злоупотребляет повышением цен на них, что может привести к печальным последствиям. Если они будут стоить слишком дорого, то увеличится контрабанда и контрафактное производство такой продукции внутри страны. Это, – говорит экономист, – приведет к тому, что будет больше случаев отравлений спиртным, пострадает здоровье людей. Есть определенная грань, которую нельзя переходить. Некоторые государства это сделали, а теперь им приходится бороться с контрафактом».

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что если дополнительным налогом будут облагаться автомобили, то это уже можно будет расценивать, как нарушение Конституции. В Конституции сказано о достойной жизни граждан и автомобиль – один из компонентов этой жизни, наряду с жильем.

«К люксу можно отнести очень дорогие украшения и шубы, предметы роскоши, которые доступны только небольшому проценту людей. У таких товаров мало покупателей и понятно, что если их обложат дополнительным налогом, особых денег в госказну это не принесет. А очередное поднятие стоимости подакцизных товаров увеличит производство контрафакта. Существует золотой предел налогов, и если его перейти, то этим можно лишь ухудшить ситуацию. Уменьшится потребительский спрос, увеличится объем теневой экономики», – сказал Агаев.