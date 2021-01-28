Налажен контакт с членами команды контейнеровоза Mozart

Налажен контакт с членами команды контейнеровоза Mozart, захваченными пиратами 23 января 2021 года, сообщили в судоходной компании Boden Denizcilik, которая осуществляет технические услуги судну.

«Все 15 похищенных членов команды судна, подвергшегося нападению пиратов, здоровы, не пострадали, содержатся в одном месте», — сказали в компании, сообщает Агентство Анадолу.

Контейнеровоз MOZART под флагом Либерии подвергся атаке морских пиратов в 180 милях от берегов города Лагос в Нигерии 23 января

Пираты взяли в заложники 15 членов экипажа — граждан Турции.

В стычке был убит член экипажа — азербайджанец Фарман Исмаилов.

Самолет с телом Исмаилова, совершавший рейс TK0332 Стамбул-Баку, приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева утром 27 января.

В аэропорту тело убитого пиратами моряка встречали представители МИД и Генеральной прокуратуры Азербайджана и члены семьи Исмаилова.