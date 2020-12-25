Найдены останки еще 4-х армянских военнослужащих

Поисковые работы продолжаются в районе Физули, Зангелана, Суговушана и Джабраила

С 13 ноября по сей день на территории недавних боевых действий найдены тела и останки 1073 армянских солдат.

В поисковых работах принимают участие спасательные отряды, а также родители солдат и добровольцы. Переговоры ведут непосредственно российские миротворцы вместе с представителями Международного Комитета Красного Креста.