Найдены останки еще 4-х армянских военнослужащих

Останки еще четырех армянских военнослужащих найдены в Карабахе, — сообщает Sputnik Армения.

Поисковые работы продолжаются в районе Физули, Зангелана, Суговушана и Джабраила

С 13 ноября по сей день на территории недавних боевых действий найдены тела и останки 1073 армянских солдат.

В поисковых работах принимают участие спасательные отряды, а также родители солдат и добровольцы. Переговоры ведут непосредственно российские миротворцы вместе с представителями Международного Комитета Красного Креста.

| 2020-12-25T14:39:34+04:00 25 декабря 2020, 15:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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