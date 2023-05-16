Наемники ЧВК «Вагнер» пообещали прийти на Красную площадь и расправиться с депутатом Госдумы Виктором Соболевым и прочими представителями власти, если из-за них Россия проиграет войну в Украине.

«Мы хотим сказать депутату Соболеву: если ты, п****, будешь совать свой нос и страна из-за таких п*****, как ты, проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь и, чтобы защитить свой народ, россиян, от**** тебя и таких, как ты, в ж***. Поэтому приезжай к нам сюда, п*** престарелый!» — заявил один из наемников в видеообращении, которое появилось в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

Накануне член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Соболев пригрозил мобилизованным, которые попытаются перейти в ЧВК «Вагнер» лишением свободы до 15 лет. По его словам, частная военная компания — это незаконное вооруженное формирование.

«Непонятно, где она зарегистрирована и что она выполняет, какие задачи. Я считаю, что государство, Россия — вот государство же у нас есть, — должно обладать абсолютной монополией на создание, развитие и применение вооруженных сил. Никаких частных компаний близко быть не может», — сказал Соболев. (moscowtimes.ru)