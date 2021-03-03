«Надежда 2021» определила победителей

В Азербайджане определены победители Международного конкурса искусств «Надежда 2021», организованного Союзом молодежи Азербайджана и Союзом искусства и культуры Азербайджана (Azərbaycan İncəsənət və Mədəniyyət Birliyi, AİMB), сообщил # председатель AİMB и президент Ассоциации танца Азербайджана (АТА) Азиз Азизов.

В конкурсе, который прошел в виртуальном формате, приняли участие 464 человека из 8 стран. Конкурс проводился в сольной и дуэтной номинациях — музыка (национальный язык, струнные, духовые и ударные), вокал, изобразительное искусство, театр и художественное чтение, танцы, дизайн и моделирование. Все направления были представлены в народном, современном и классическом (академическом) жанрах.

В состав жюри вошли: председатель AİMB и президент АТА Азиз Азизов, директор Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Айтен Ахмедова, заведующая кафедрой исполнительского мастерства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Сабина Мехтиева, председатель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов и представители соответствующих организаций и вузов.

«Целый год мы живем с надеждой на победу над пандемией коронавируса. Также мы все надеемся на прочный мир на наших землях. Мы живем с уверенностью в дальнейшем процветании нашей страны и счастье наших детей. Думаю, что участники отразили это в своих работах. Желаем всем успехов», — отметил Азиз Азизов.

С полным списком участников и занятых мест можно ознакомиться по ссылке:

https://www.facebook.com/aimb.org.az/posts/3814206268699116

С видеоматериалами конкурса можно ознакомиться здесь:

https://youtube.com/playlist?list=PLi5Fd-n3_ODar2IYRRxhqNIk9tGE2d26T