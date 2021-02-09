Начинается разбирательство по второму импичменту Трампа

Сегодня Сенат США приступит к разбирательству по беспрецедентному второму импичменту Дональда Трампа, сообщает Голос Америки.

Бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу, которое якобы выразилось в том, что он призвал своих сторонников выступить против законодателей, собравшихся в Капитолии, чтобы сертифицировать победу демократа Джо Байдена на прошлогодних президентских выборах.

Протест превратился в хаос, когда около 800 сторонников Трампа ворвались в Капитолий, разбили окна и двери, разгромили несколько кабинетов и устроили стычки с полицией.

В настоящее время места в Сенате разделены ровно пополам: 50 у демократов и 50 у республиканцев.

Учитывая, что для признания Трампа виновным нужно две трети голосов, против него должны выступить не менее 17 республиканских сенаторов.

При таком раскладе Трамп почти наверняка будет оправдан, как и год назад, когда его обвинили в том, что он пытался уговорить президента Украины найти компромат на Байдена перед президентскими выборами в ноябре прошлого года.

В любом случае Трамп стал первым президентом за более чем двухвековую историю США, который был подвергнут импичменту дважды.