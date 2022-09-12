Начался визит в Азербайджан делегации во главе с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

В ходе визита, который продлится до 15 сентября, запланированы встречи высокопоставленных гостей с официальными лицами, входящими в экономический блок правительства.

Вице-президент Шиксин Чен посетит Нахчыванскую Автономную Республику, а генеральный директор банка Евгений Жуков, сопровождающий Ш.Чена в поездке, — освобожденный от оккупации Агдамский район.

Отметим, что Азербайджан, принятый в членство с 22 декабря 1999 года, за прошедший период получил от АБР около 5 млрд долларов США в виде кредитов, гарантий, грантов технической поддержки более 80 проектов.