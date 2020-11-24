Началось строительство автомобильной дороги в Шушу

Сразу же после состоявшейся 16 ноября в ходе визита в Физули и Джабраил президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой церемонии закладки фундамента новой автомобильной дороги, которая будет протянута до Шуши, стартовала реализация проекта.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, согласно распоряжению и поручению главы государства, протяженность автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша составит 101,5 км, ширина дороги – 37,7 м.

Основная часть новой автомобильной дороги будет состоять из 4 полос шириной 21.5 м. Кроме того, по проекту предусмотрено строительство 1 резервной полосы в каждом направлении. Планируется, что дорога вместе с резервными полосами будет состоять из 6 полос.

Автомобильная дорога охватит более 20 населенных пунктов указанных районов, включая города Физули и Шуша.