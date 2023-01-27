Начальник полиции Тегерана сделал заявление с вооруженным нападением на посольство Азербайджана.

Как передает местное агентство «Mehr», начальник полиции Тегерана Сардар Гусейн Рахими заявил, что человек, совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана, арестован.

«Сегодня утром вошедший в здание посольства Азербайджана открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.

Благодаря оперативным действиям полиции нападавший был немедленно задержан, расследование продолжается».

«Нападавший вошел в здание посольства с двумя маленькими детьми. В ходе предварительного следствия злоумышленник заявил, что мотивом были личные и семейные проблемы», — отметил начальник полиции.