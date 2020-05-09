Начальник Госслужбы освобожден от должности

Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закир Имран оглу Султанов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что Султанов занимал эту должность с 2014 года.

8 мая Службой государственной безопасности Азербайджана проведены оперативно-следственные мероприятия в связи с тем, что должностные лица Министерства культуры Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия в неслужебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.