Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев проверил служебно-боевую деятельность, организацию службы войск и боевого дежурства в нескольких воинских частях.

Как сообщает #, информацию об этом распространило Минобороны.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева здесь создана вся необходимая инфраструктура для поддержания боеспособности воинских частей на высоком уровне.

Побывавшему на боевых позициях начальнику Генерального штаба была доложена оперативная обстановка. Было отмечено, что боевое дежурство в Карабахском экономическом районе ведется дежурными силами и средствами, оснащенными современным техническим оборудованием, за противником ведется непрерывное наблюдение. Начальник Генерального штаба поставил перед командованием соответствующие задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства.