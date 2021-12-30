По поручению министра обороны первый заместитель министра — начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском районе.

Как сообщили в Министерстве обороны, начальник Генштаба Азербайджанской армии ознакомился с условиями, созданными для сотрудников штаба соединения и военнослужащих, осмотрел вновь введенную в эксплуатацию столовую.

Начальник Генштаба поинтересовался социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу на высоте до 3 400 метров на государственной границе с Арменией, дал дополнительные указания командно-наблюдательному пункту по организации и ведению боевого дежурства, наблюдая за деятельностью противоположной стороны.

В заключение отличившимся на службе военнослужащим от имени министра обороны были вручены ценные подарки.