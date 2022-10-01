Началась прокачка газа по новому трубопроводу Baltic Pipe, по которому норвежское «голубое топливо» пустят через Данию в Польшу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора польской сети газопроводов Gaz-System.

Согласно сообщению, запуск газопровода состоялся в запланированный срок — 1 октября. «Сегодня тот самый исторический день! По Baltic Pipe началась подача газа», — говорится в заявлении.

Установленная мощность Baltic Pipe составляет 10 млрд кубометров в год.

Торжественное открытие газопровода состоялось 27 сентября. (Анадолу)