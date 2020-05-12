На Землю упала гигантская ступень китайской ракеты

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана. Об этом в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, отслеживающая околоземное пространство.

Ракета стартовала неделю назад, выведя на орбиту прототип китайского пилотируемого корабля, совершившего успешную посадку 8 мая.

К оставшейся на околоземной орбите ступени было приковано внимание специалистов из-за ее размеров—в длину она составляет 30 метров, масса- 20 тонн. Неконтролируемый сход с орбиты такого объекта несет потенциальную опасность из-за несгоревших обломков, которые могут долетать до Земли. Ступень могла упасть в любом месте планеты в диапазонах широт от -41 до +41 градуса.

«Это самый массивный неконтролируемо сходящий объект после 39-тонной станции «Салют-7», которая сошла в 1991 году», — пояснил Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. По данным американских военных, сход произошлел в 08.33 PDT (19.33 по бакинскому). Достигли ли обломки ступени поверхности океана, пока неизвестно. (gazeta.ru)