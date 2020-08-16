На завтра обещают дождь

Обнародован прогноз погоды на 17 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами возможны дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 24-25 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных районах интенсивные, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть восточный ветер, местами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 18-22, днем 24-29, в горах ночью 7-12, днем 12-15 градусов тепла.