На западе Турции возобновляют работу туристические центры

Курортные зоны Турции у побережья Эгейского моря открываются на фоне постепенного упрощения карантинного режима, пишет агентство Anadolu.

В курортных районах Эдремит, Бурханийе, Айвалык, Гемеч и Эрдек, где ежегодно отдыхает до трех миллионов туристов, проводятся работы по дезинфекции и очистке пляжей.

Гостиницы в туристических центрах Орен, Акчай и Джунда отремонтированы, продезинфицированы катера.

Знаменитый залив Эдремит, к берегам которого часто приезжают жители Стамбула, Измира, Бурсы, Балыкесира и Эскишехира, готов к туристическому сезону.

Глава Ассоциации отельеров Эдремитского залива Яхья Явуз сообщил агентству «Анадолу» о завершении подготовительных работ по обеспечению гигиены в соответствии с требованиями правительства.

По его словам, отели, рестораны и другие туристические объекты уже начали принимать гостей.

Явуз пожелал туристам хорошего летнего отдыха, выразив надежду на то соблюдение карантинных меры, в том числе социальной дистанции.

Отметим, что, в апреле 2020 года Турцию посетили 24,238 тысячи туристов, что на 99,26 процента меньше по сравнению с апрелем 2019 года.

В январе-апреле 2020 года Турцию посетили 4 262,882 тысячи туристов, что на 51,20 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.