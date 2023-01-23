На всех украинских атомных станциях начали работать постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«В течение прошлой недели на отечественные атомные объекты прибыли представители Международного агентства по атомной энергии. Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС, поэтому теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС», — говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Задачей миссий является сохранение ядерной и радиационной безопасности атомных объектов Украины во время, когда Россия совершает настоящий ядерный терроризм.

В компании напомнили, что эксперты будут работать на станциях в ответ на официальный запрос правительства Украины.

На временно оккупированной Запорожской АЭС миссия МАГАТЭ работает с сентября 2022 года.