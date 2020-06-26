На военной базе в Иране произошел взрыв газа

Никто не пострадал в результате взрыва емкости для газа около военной базы, расположенной в районе Пардис к востоку от Тегерана. Об этом, как в пятницу передало агентство Mehr, сообщил представитель министерства обороны страны Давуд Абди.

По его словам, ущерб военным сооружениям в результате инцидента также нанесен не был. На данный момент экстренным службам удалось потушить пожар, возникший после взрыва неподалеку от военных объектов.

Абди не предоставил информации о причинах, повлекших за собой взрыв.

Ранее Mehr информировало, что звук, похожий на взрыв, прозвучал к востоку от Тегерана в ночь на пятницу. Одновременно с этим было замечено большое оранжевое облако.(ТАСС)