На центральном вокзале Нью-Йорка нашли «мужскую пещеру»

В США на центральном вокзале Нью-Йорка нашли тайную комнату, которую сразу же прозвали «мужской пещерой». Об этом сообщает телеканал NBC News.

Данное помещение расположено в подвале вокзала. В нем нашли холодильник с банками пива, плазменный телевизор, кондиционер, спортивный инвентарь, несколько кроватей, микроволновую печь и кресла.

По словам генерального инспектора Управления городского транспорта Кэролайн Покорни, сотрудники вокзала, скорее всего, использовали комнату для того, чтобы «потусоваться, напиться и устроить вечеринку». «Многие жители Нью-Йорка фантазировали о том, чтобы расслабиться с холодным пивом в лучшем районе Манхэттена», — сказал он.

Отмечается, что в феврале 2019-го в службу городской инспекции пришло анонимное письмо с жалобой на то, что в складском помещении на вокзале устраиваются вечеринки. В тот момент на заявление никто не отреагировал.

Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка заявили, что данной комнаты не было на карте с остальными помещениями вокзала. По их мнению, она представляет «значительную» угрозу безопасности.

Позже полицейские задержали трех рабочих терминала — ими оказались плотник, электрик и слесарь-проводник. Действия мужчин посчитали неприемлемыми и «возмутительно неуместными», их отстранили от работы. решается вопрос об их увольнении (lenta.ru)