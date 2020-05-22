На трассе Баку-Сумгайыт планируется строительство нового автомобильного тоннеля

Завершена разработка проекта нового автотоннеля, который планируется построить в рамках мер по расширению трассы Баку-Сумгайыт, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

Он отметил, что проект уже представлен соответствующим структурам: «После утверждения проекта начнутся строительные работы. Тоннель строится с целью устранения заторов на въезде в столицу. Он будет построен от Бакинского международного автовокзала, пройдет под автодорогой Бакинская окружная-1 и протянется до улицы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку. Это разгрузит транспортный поток с Московского проспекта в часы пик».

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева с целью устранения заторов на участке от улицы 20 Января до поселка Масазыр Абшеронского района начались работы по расширению трассы Баку-Сумгайыт. Работы завершатся в конце мая.