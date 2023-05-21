Саммиты Содружества Независимых Государств (СНГ) не будут проходить на территории Молдовы. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью проекту Non Fiction.

«Это не мы выбирали эту ситуацию. Не мы начинали войну против соседа. К сожалению, то что случилось за все это время, показало, что в этом сообществе для Республики Молдова хорошего не осталось», сказала Санду.

Санду отметила, что парламент страны несколько дней назад принял решение о выходе Молдовы из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

«Когда нас не уважают, когда наших граждан не уважают, то тогда мы должны принимать такие решения, как парламент принял несколько дней назад», — отметила президент.

По словам политика, Кишинев заинтересован в хороших коммерческих отношениях со всеми странами и будет работать со всеми странами.

«Но для нас хорошие отношения, хорошие экономические отношения должны исходить из уважения. А когда постоянные блокады, когда энергетический шантаж, когда пропаганда и когда РФ — потому что самая большая проблема здесь РФ — не уважает ни суверенность, ни выбор нашего государства, то тогда, конечно, мы должны исходить, и мы всегда исходим из интересов наших граждан. И все наши политики будут исходить из этого», — сказала президент.

Отвечая на вопрос, являются ли Россия и Молдова стратегическими партнерами, Санду сказала, что не знает, когда такое партнерство имело место.

«Если тебя не уважают, это наверняка не стратегическое партнерство. Когда Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории – это не стратегическое партнерство», – отметила глава государства.

«Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60 процентов без каких-либо причин – то что это за стратегическое партнерство?» – добавила она.

Российского президента Владимира Путина она назвала «человеком, который начал войну, и в этой войне гибнут очень много невинных людей».