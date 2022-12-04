В результате операций в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии схвачены 13 террористов ДЕАШ и 5 террористов PKK.
Об этом, по информации Агентства Анадолу, 4 декабря сообщили в Министерстве внутренних дел Турции.
В числе схваченных террористов — «ответственный» ДЕАШ за финансовые операции, уточнили в ведомстве.
Схваченные террористы занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а также подготовкой атак.
В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых обнаружено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы, автомат Калашникова, пистолет и 253 единицы ружейной гильзы.